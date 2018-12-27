شاهد.. لاعب يحطم سلة فريق الخصم

حطم لاعب فريق باسكونيا الإسباني، الجورجي تورنيكه شينغيليا، اللوحة الزجاجية لسلة فريق خيمكي الروسية، خلال المباراة بينهما اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة 15 للدوري الأوروبي.

وحاول اللاعب الجورجي التسجيل بحركة "دانك" لكنه أخطأ في الهدف وكسر زجاج السلة.

وتوقف اللقاء لمدة 20 دقيقة، لتركيب زجاج جديد، وفي هذه الأثناء كان اللاعبون يجرون عملية الإحماء كما في التدريبات، ويرمون الكرات في السلة الأخرى.

وخسر فريق خيمكي على أرضه بفارق 8 نقاط، بواقع (77-85) نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس عشر على سلم الترتيب العام للدوري "يورو ليغ"، الذي يشارك فيه 16 ناديا، برصيد 20 نقطة.

بينما تقدم باسكونيا إلى المرتبة السابعة برصيد 22 نقطة، بانتظار نتائج بقية المباريات.

المصدر: "eurosport.ru"