رسميا.. معاقبة إنتر ميلان

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، حرمان جماهير إنتر ميلان من حضور المباراتين القادمتين له على أرضه ضمن الكالتشيو، بسبب الهتافات العنصرية ضد مدافع نابولي السنغالي كاليدو كوليبالي.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييل غرافينا: "كرة القدم هي ميراث المشجعين الحقيقيين، وبالتالي يجب حمايتها من كل أولئك الذين يستخدمونها كأداة لخلق جو من التوتر. إننا ندين جميع أشكال العنف الجسدي واللفظي المتفاقمة إلى شكل التمييز العنصري. ولن نتسامح مع مثل هذا السلوك، لأنه يدمر كرة القدم".

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وذكرت لجنة العقوبات، اليوم الخميس، بأنه لن يسمح لفريق النيرادزوري فتح مدرج "كورفا – Curva" وهو الجناح الخاص بالمشجعين المتشددين "الألتراس" لمباراة إضافية، على إثر "الهتافات الهجومية" تجاه مشجعي نابولي، التي جاءت غالبيتها العظمى من هذا الجناح، إضافة إلى الهتافات العنصرية الموجهة للمدافع كوليبالي.

ولن يتمكن مشجعو إنتر ميلان، بالتالي، من حضور المباراتين القادمتين للفريق أمام كل من بينيفينتو، وساسولو، إضافة إلى إغلاق جناح "كورفا" لمباراة إضافية وستكون ضد بولونيا في 3 فبراير 2019.

وتمت معاقبة كاليدو كوليبالي أيضا بالإيقاف مباراتين، واحدة لطرده من المباراة، والثانية بسبب "تصفيقه الساخر" لحكم الساحة باولو مازوليني، بعد أن قام بطرده.

المصدر: وكالات