شاهد.. تسديدة رائعة "لدغة الأفعى" من منتصف الملعب

كاد النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، قائد إنتر ميلان، أن يسجل أسرع هدف في تاريخ كرة القدم، في مرمى ضيفه نابولي خلال مباراة القمة بينهما أمس الأربعاء، في الجولة 18 للدوري الإيطالي.

وسدد ماورو إيكاردي الكرة بإتقان من منتصف الملعب مباشرة، بعد صافرة حكم اللقاء، وتصدى الإيطالي أليكس ميريت، حارس مرمى نابولي، لها بصعوبة ليحرم المهاجم الأرجنتيني من دخول التاريخ ربما كصاحب أسرع هدف.

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يذكر أن جيفين ستوكس لاعب فريق ماري هيل الإنجليزي للهواة، سجل هدفا من منتصف الملعب مباشرة بعد صافرة الحكم، واستغرق ذلك نحو ثلاث ثوان، وهو ربما أسرع هدف في تاريخ كرة القدم.

أما بالعودة إلى مباراة القمة في الجولة الـ 18 من الكالتشيو، فقد أسقط إنتر ميلان ضيفه نابولي في الوقت القاتل خلال الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا من الضائع للقاء، وسجله المهاجم الأرجنتيني الآخر، لاوتارو مارتينيز، على ملعب "جوزيبي مياتزا".

المصدر: RT