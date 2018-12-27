فيديو.. حصاد 2018 لرياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)

شهدت حلبات رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، العديد من النزالات الساخنة، أبرزها مواجهة بطل العالم منظمة (UFC) الروسي حبيب نورمحمدوف والنجم الإيرلندي كونور ماكغريغور.

انتظر عشاق رياضة الفنون القتالية المختلطة طويلا حتى جاء يوم السابع من أكتوبر الماضي، وتحقق حلمهم في مشاهدة النزال المرتقب بين حبيب نورمحمدوف، بطل العالم للوزن الخفيف، مع البطل السابق كونور ماكغريغور، وذلك خلال دورة UFC 229 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وقام حبيب بخنق ماكغريغور وأجبره على الاستسلام، في الجولة الرابعة من النزال.

وتلاسن المقاتل الروسي مع مشجعي المقاتل الإيرلندي، بعد إعلان الحكم عن نهاية النزال، وخرج من القفص ليشتبك معهم، قبل أن تتدخل قوات حفظ الأمن وتفصل بينهم.

وحقق حبيب نورمحمدوف، البالغ من العمر 30 عاما، بذلك انتصاره السابع والعشرين خلال مسيرته الاحترافية، حتى الآن، من دون أن يتعرض لأي خسارة.

بينما مني كونور ماكغريغور بالهزيمة الرابعة خلال مسيرته مقابل 21 انتصارا، ويعتبر ماكغريغور أكثر المقاتلين شعبية في رياضة الفنون القتالية، ودخل تاريخ هذه الرياضة من أوسع أبوابها، بإحرازه حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).

"الإمبراطور الروسي الأخير" يهزم الأمريكي سونين بالقاضية

استطاع البطل الروسي فيودور يميليانينكو الفوز على الأمريكي تشيل سونين بالضربة الفنية القاضية في الجولة الأولى من النزال الذي جمعهما، 14 أكتوبر الماضي، بمدينة نيويورك الأمريكية، وذلك ضمن دورة "بيلاتور – Bellator" للفنون القتالية المختلطة.

وتأهل يميليانينكو بذلك إلى النزال النهائي على لقب بطل العالم للوزن الثقيل، وسيواجه فيه الأمريكي الآخر رايان بايدر، يوم 26 يناير 2019، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وحقق فيوديو يميليانينكو، البالغ من العمر 42 عاما، 38 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية مقابل 5 هزائم، وانتهى النزال من دون نتيجة.

بينما مني تشيل سونين (41 عاما) بالهزيمة الـ 16 خلال مسيرته الاحترافية، مقابل 30 انتصارا، وتعادل واحد.

"الرصاصة" تنتزع حزام "الذبابة"

توجت القرغيزية الحسناء، فالنتينا شيفتشينكو، بلقب بطلة العالم للفنون القتالية المختلطة لوزن الذبابة، وذلك بعد تغلبها على البولندية يوانا إيندجيتشيك بالنقاط بإجماع قرار الحكام، في النزال الذي جمعهما يوم 9 ديسمبر الجاري، بمدينة تورنتو الكندية، وذلك خلال دورة لمنظمة (UFC 231).

وحققت شيفتشينكو انتصارها الـ 16 في مسيرتها الاحترافية، مقابل 3 هزائم.

بينما تجرعت النجمة البولندية مرارة الهزيمة الثالثة، مقابل 15 انتصارا خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن.

وأدت فالنتينا شيفتشينكو، البالغة 30 عاما والملقبة بـ"الرصاصة"، بعد فوزها باللقب رقصة "ليزغينكا" الفلكلورية الشهيرة لدى شعوب القوقاز، كونها متحدّرة من أصول روسية، لكنها ولدت في قيرغيزستان، وتلعب تحت راية بيرو.

في أحد أقوى النزالات .. المقاتل الأمريكي هولواي يسحق مواطنه أورتيغا

احتفظ الأمريكي ماكس هولواي بلقب بطل العالم للفنون القتالية المختلطة، إثر فوزه الساحق على مواطنه براين أورتيغا، في النزال الذي جمعهما، يوم 9 ديسمبر الجاري أيضا، بمدينة تورنتو الكندية، وذلك في إطار دورة (UFC 231).

وسيطر هولواي على مجريات الجولتين الأولى والثانية سيطرة مطلقة، بيد أن أورتيغا التقط أنفاسه في الجولة الثالثة وأبدى مقاومة شرسة .

لكن بطل العالم عاد في الجولة الرابعة وفرض سيطرته من جديد ووجه ضربات مبرحة لمتحديه، حتى لم يسمح الطاقم الطبي على إثر ذلك لأورتيغا خوض الجولة الخامسة والأخيرة، لتعرضه لكدمات كثيرة على وجهه، وإصابته بورم كبير في عينه اليسرى.

وحقق ماكس هولواي، البالغ من العمر 27 عاما، بذلك انتصاره العشرين حتى الآن في مسيرته الاحترافية، التي أحرز خلالها 10 انتصارات بالضربة القاضية، وانتصارين بالتثبيت، مقابل ثلاث هزائم فقط.

بينما تجرع براين أورتيغا، البالغ من العمر 27 عاما، مرارة الهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية بعد 16 انتصارا حققها حتى الآن.

شاهد.. عرض مذهل عند توجه مقاتلة إلى القفص

أبهرت المقاتلة الأمريكية إيليما-لي ماكفارلين، بطلة الفنون القتالية المختلطة "Bellator"، المتفرجين بخروجها، لمواجهة متحديتها الكندية فاليري ليتورنو.

وخرجت ماكفارلين على إيقاع رائع قدمه فريقها، ولم تخيب آمال عشاقها، فقد تمكنت من حسم نتيجة المواجهة لصالحها في الجولة الثالثة، عندما أجبرت منافستها على الاستسلام بالتثبيت، في النزال الذي جمعهما، في هونولولو عاصمة ولاية هاواي الأمريكية.

واحتفظت إيليما-لي ماكفارلين (28 عاما)، بلقب بطلة منظمة "Bellator"، محققة انتصارها التاسع على التوالي، حتى الآن في مسيرتها الاحترافية، من دون أن تتعرض لأي هزيمة.

بينما منيت فاليري ليتورنو (35 عاما)، بالهزيمة السابعة في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 10 انتصارات.

ضربة قاضية كاسحة

شهدت دورة (UFC 231) للفنون القتالية المختلطة، التي جرت في مدينة تورينتو الكندية، نزالا من العيار الثقيل بين المقاتلين البرازيلي تياغو سانتوس والإنجليزي جيمي مانوا.

بدأ المقاتلان النزال من دون جس نبض، وانتقلت الأفضلية من مقاتل إلى آخر في الجولة الأولى، التي جاءت حامية الوطيس. وواصل الرياضيان أداءهما القوي في الجولة الثانية أيضا، وتمكن تياغو سانتوس من استغلال فرصة أتيحت له في الدقيقة الأولى من الجولة الثانية، وجه فيها لكمتين قويتين أسقط بهما منافسه على أرض الحلبة.

وحقق تياغو سانتوس، البالغ من العمر 34 عاما، بذلك انتصاره العشرين حتى الآن في مسيرته الاحترافية، أنهى خلالها 14 نزالا بالضربة القاضية، وآخر بالتثبيت، مقابل ست هزائم.

بينما مني جيمي مانوا، البالغ من العمر 38 عاما، بالهزيمة الخامسة في مسيرته الاحترافية، مقابل 17 انتصارا حققها، حتى الآن.

شاهد.. الفأر العملاق يقع في الفخ!

دافع الأمريكي ديميتريوس جونسون عن لقب بطل العالم للفنون القتالية المختلطة لوزن الريشة، 11 مرة بنجاح، محطما بذلك رقم الأسطورة البرازيلي أندرسون سيلفا، بطل الوزن المتوسط.

لكن ديميتريوس جونسون سقط في المرة الـ 12 أمام مواطنه غينري سيخودو، في النزال الذي جمعهما ضمن دورة (UFC 227) في مدينة لوس أنجلوس.

وكسب ديميتريوس جونسون الملقب بـ"الفأر العملاق"، الجولة الأولى برأي أحد الحكام بواقع (48-47) نقطة، لكنه خسر في الجولتين التاليتين بواقع: (47-48) و(47-48) نقطة.

وثأر غينري سيخودو (31 عاما)، بذلك لهزيمته أمام الفأر العملاق بالضربة الفنية القاضية، في النزال الذي جمعهما في 3 ديسمبر 2016 في لاس فيغاس.

ومني ديميتريوس جونسون (30 عاما) بذلك بالهزيمة الثالثة في مسيرته الاحترافية حتى الآن مقابل 27 انتصارا، وتعادل واحد.

بينما حقق غينري سيخودو (31 عاما)، بذلك انتصاره الثالث عشر حتى الآن، مقابل هزيمتين.

شاهد .. أقوى رجل في العالم يسقط بالقاضية

دخل المقاتل الأمريكي ستيبي ميوتشيتش، وهو كرواتي الأصل ويعمل إطفائيا، تاريخ رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) للوزن الثقيل، من أوسع أبوابها، كأول بطل في الوزن الثقيل لمنظمة (UFC) يدافع عن لقبه أكثر من مرتين.

ولكن ستيبي ميوتشيتش خسر بالضربة القاضية أمام مواطنه دانييل كورميه، بطل العالم للوزن ما دون 93 كلغ، في نهاية الجولة الأولى من النزال، الذي جمعهما يوم الأحد 8 أغسطس الماضي.

وأصبح دانييل كورميه ثاني مقاتل في تاريخ رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، يحمل حزامين في وزنين مختلفين في آن واحد، بعد النجم الإيرلندي كونور ماكغريغور، الذي حمل حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).

وحقق دانييل كورميه (39 عاما) انتصاره الـ 21 في مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمة وحيدة حتى الآن، بينما انتهى نزال من دون نتيجة.

وتجرع ستيبي ميوتشيتش (35 عاما)، مرارة الهزيمة الثالثة، في مسيرته الاحترافية، مقابل 18 انتصارا، منها 13 بالضربة القاضية، وواحد بالاستسلام، و4 بالنقاط.

وشهدت حلبات الفنون القتالية بمختلف أنواعها حوادث مأساوية

فقد توفى الملاكم الإيطالي كريستيان داغيو، عن عمر ناهز 49 سنة، بعد سقوطه بالضربة القاضية أثناء منافسته على اللقب العالمي في الملاكمة التايلاندية (مواي تاي)، يوم 5 نوفمبر الماضي.

وسقط داغيو، بطل العالم سبع مرات في الملاكمة التايلاندية، في الجولة الأخيرة بعد تلقيه ثلاث لكمات قوية من منافسه التايلاندي، دون برانغ، صاحب الأرض، ورغم نقله إلى المستشفى والعناية الطبية الفائقة التي خصصت له، فقد قضى يومين في الغيبوبة، قبل أن يفارق الحياة نتيجة الأضرار الخطيرة التي أصابت دماغه (تلف دماغي).

وقال شقيق الملاكم الإيطالي، في تصريحات صحفية: "لقد توفي كما كان يود أن يموت، وأنا غير نادم على ذلك لأنه كان يحب ما يقوم به". وتابع: "كان يتمنى أن يقاتل حتى عمر الثمانين، والحلبة كانت حياته. لقد مات بطلا".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن داغيو رفض الهزيمة، رغم سقوطه في المرة الأولى أمام منافسه، مضيفة أنه نهض بعد ذلك وتحدث معه الحكم ليتأكد من قدرته على إكمال المواجهة، فأعلن استمراره في القتال.

مقاتل يدخل المستشفى لتلقيه سلسلة من الضربات المبرحة

اكتسح المقاتل البرازيلي إدسون باربوسا خصمه النيوزيلندي دان هوكر، في النزال الذي جمعهما، يوم 16 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن دورة (UFC on Fox 31) للفنون القتالية المختلطة.

وسقط هوكر على الحلبة منهكا بعد سلسلة من الضربات المبرحة، ونقل المقاتل النيوزيلندي، إلى المستشفى لإصابته بارتجاج في الدماغ، مباشرة بعد النزال، الذي أقيم في ميلووكي بولاية ويسكنسن الأمريكية.

وحقق إدسون باربوسا، البالغ من العمر 32 عاما، بذلك انتصاره العشرين حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل ست هزائم.

بينما مني دان هوكر، البالغ من العمر 28 عاما، بالهزيمة الثامنة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 18 انتصارا.

المصدر: RT