بالصور.. مقارنه كاملة بين أرقام رونالدو وميسي لعام 2018

لا تزال المنافسة مستمرة والمقارنة جارية بين النجمين، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، بالرغم من أنهما باتا يلعبان في دوريين مختلفين برحيل الأول إلى الإيطالي.

وأجرى موقع "يوروسبورت" باللغة الروسية مقارنه كاملة بين الغريمين التقليديين رونالدو وميسي، خلال العام 2018، الآيل للانتهاء.

وحصل البرغوث الأرجنتيني على ثلاثة ألقاب خلال العام 2018، فقد أحرز لقب بطل الدوري والكأس المحليين مع برشلونة، وعلى الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الكبرى.

بينما اكتفى الدون البرتغالي، بلقب وحيد وهو دوري أبطال أوروبا مع فريقه السابق ريال مدريد.

ولكن انتقال رونالدو إلى صفوف يوفنتوس مقابل 112 مليون يورو، وهي صفقة قياسية بالنسبة للدوري الإيطالي، ربما حرمه من عدد من الألقاب مثل كأس العالم للأندية، الذي توج به الفريق الملكي، وكأس السوبر الأوروبي، الذي خسره الميرينغي من دون "صاروخ ماديرا" أمام جاره أتلتيكو مدريد.

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وأحرز ميسي خلال العام الجاري 51 هدفا في 54 مباراة إضافة إلى 26 تمريرة حاسمة، مقابل 46 هدفا سجلها رونالدو في 51 مباراة، إضافة إلى 13 تمريرة حاسمة.

ويرى المراقبون أن انتقال رونالدو أثر على معدله التهديفي، وخاصة في دوري الأبطال، البطولة المفضلة لديه ويعتبر الهداف التاريخي لها برصيد 121 هدفا، فقد أحرز هدفا وحيدا حتى الآن فيها، بعد انتهاء دور المجموعات.

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الإنجازات الشخصية

حصل رونالدو على لقب هداف دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، شارك في الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا 2018، دخل قائمة المنتخب المثالي لبطولة كأس العالم 2018، وقائمة المنتخب المثالي للعام 2018.

في المقابل، توج ليونيل ميسي بجائزة الحذاء الذهبي، شارك في الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا 2018، دخل قائمة المنتخب المثالي للعام 2018، واختير لاعب الشهر مرتين في الدوري الإسباني.

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المصدر: "eurosport.ru"