راموس يهدد بالرحيل عن ريال مدريد

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن المدافع سيرخيو راموس هدد بالرحيل عن ريال مدريد في حال قررت إدارة الميرنغي التعاقد مع المدرب جوزيه مورينيو في نهاية الموسم.

وارتبط اسم المدرب البرتغالي بالعودة إلى نادي ريال مدريد في الصيف المقبل خلفا للمدرب المؤقت الأرجنتيني سانتياغو سولاري الذي تسلم مهمة الإشراف على الفريق الملكي بعد إقالة جولين لوبيتيغي.

وأشارت الصحيفة أن فكرة عودة مورينيو للنادي الأبيض قد يتم إلغاؤها بسبب الضغوط التي يمارسها راموس بالتهديد بالرحيل إلى ناد آخر إذا ما تم التعاقد مع مدرب مانشستر يونايتد السابق البالغ 55 عاما.

وتدهورت العلاقة بين المدافع الأندلسي والمدرب مورينيو قبل رحيله عن ريال مدريد في عام 2013 ، قبل أن يؤكد راموس قبل أيام بأن فريقه لا يحتاج إلى مدرب جديد.

وقرر مانشستر يونايتد الإنجليزي التخلي عن البرتغالي مورينيو في أعقاب أسوأ بداية له الدوري الإنجليزي منذ 28 عاما، بعد أن أمضى ثلاث سنوات في هذا المنصب.

المصدر: mundodeportivo.com