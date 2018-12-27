ميسي: كرة القدم ليست كل شيء في حياتي والمنافسة مع رونالدو مثيرة

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة عن أولوياته في الحياة وعن منافسته مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد، والمهاجم الحالي ليوفنتوس.

وقال البرغوث: "أحب كرة القدم، ولكن بالنسبة لي الأسرة في المرتبة الأولى.. المنافسة مع رونالدو رائعة ومثيرة للاهتمام بالنسبة للمشجعين".

أما فيما يتعلق بعدم تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام التي ذهبت للكرواتي لوكا مودريتش صانع ألعاب ريال مدريد، فقد صرح النجم الأرجنتيني "سمعت بأسماء المرشحين للفوز بالجائزة وأدركت أنني لن أتنافس عليها".

وتابع ميسي: "كنت أعلم أنني لن أكون ضمن قائمة أبرز المرشحين، ولم أسمع ما إذا كنت سأحتل المركز الثاني، أو الثالث، أو الرابع، أو الخامس".

تجدر الإشارة إلى أن الثنائي ميسي ورونالدو هيمنا على جائزة الكرة الذهبية في العقد الأخير (منذ 2007)، وتوج كل واحد منهما بخمس كرات وهو رقم قياسي.

المصدر: sports.ru