"الكاف" يطلق مسابقة قارية ثانية إلى جانب كأس أمم إفريقيا

يخطط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" لإطلاق مسابقة قارية جديدة تحت مسمى دوري الأمم الإفريقية، وذلك على غرار دوري الأمم الأوروبية، الذي استحدثها "اليويفا" مؤخرا.

وستقسم المنتخبات الإفريقية إلى أربعة مستويات بناء على تصنيفها الصادر من "الفيفا"، إذ سيضم الأول 12 منتخبا، ستوزع على أربع مجموعات من ثلاثة منتخبات، في حين أن المستويات الثاني والثالث والرابع ستتشكل من ثمانية منتخبات لكل مستوى.

وسيخوض بطل المستوى الأول مباراة "سوبر" ضد بطل كأس أمم إفريقيا، وفي حالة ما إذا كان البطل هو نفسه الفائز بدوري الأمم الإفريقية فإن السوبر سيجمع البطل بصاحب المركز الثاني (في دوري الأمم)، بينما يهبط متذيلو مجموعات المستوى الأول للمستوى الثاني، مقابل صعود بطل المستوى الثاني للأول، وكذلك الشأن بالنسبة للمستويين الثالث والرابع.

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ومن المنتظر أن ينطلق دوري الأمم الإفريقية، بعد اختتام منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المزمع إقامتها صيف العام المقبل.

ولم يتحدد بعد مكان إقامة النسخة المقبلة من بطولة كأس إفريقيا، بعد سحب "الكاف" شرف الاستضافة من الكاميرون لعدم جاهزية ملاعبها، ويرجح أن تستضيفها مصر أو جنوب إفريقيا لكونهما الدولتين الوحيدتين اللتين قدمتا ملف ترشحهما لتنظيم البطولة بدلا من الكاميرون.

وسيعلن "الكاف" عن مستضيف العرس الكروي الإفريقي في التاسع من يناير المقبل.

المصدر: وكالات