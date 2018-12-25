سباحة شابة تتلقى 17 طعنة بالسكين

ألقت الشرطة في مدينة تولياتي الروسية، القبض على المتهم بقتل السباحة سوفيا أسكاروفا، صاحبة الميدالية الفضية في بطولة روسيا للسباحة للناشئات 2017.

وتم العثور على جثة السباحة البالغة 16 عاما، في منطقة مهجورة بأحد أحياء المدينة، وعليها آثار أكثر من 17 طعنة، حسب قناة NTV التلفزيونية.

وذكر مصدر لوكالة "نوفوستي" أن المتهم بقتل السباحة، هو صديق لها من مدينة تولياتي، ويبلغ 16 عاما، وأن دافع الجريمة قد يكون انفصالها عنه مؤخرا، بعد فترة من الصداقة.

يذكر أن سوفيا أسكاروفا حصلت على الميدالية الفضية في بطولة روسيا للسباحة للناشئات 2017.

المصدر: "lenta.ru"