شبح إصابة بويول يلاحق قلب دفاع برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي صامويل أومتيتي قلب دفاع برشلونة الإسباني يواجه خطر الاعتزال المبكر بسبب الإصابة التي يعاني منها في غضروف الركبة اليسرى.

وأجبرت الإصابة أومتيتي على الابتعاد عن مباريات الفريق الكتالوني منذ آخر مباراة خاضها ضد أتلتيكو مدريد يوم 24 نوفمبر الماضي.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن ما يثير قلق البارسا هو إصابة أومتيتي المتكررة في غضروف الركبة وتآكله وهو لم يبلغ الـ25 من عمره بعد، إذ كان ذلك التآكل في الغضروف هو السبب في اعتزال كارلس بويول قائد البلوغرانا السابق.

ولم يشارك أومتيتي بطل العالم مع فرنسا الذي يعد أساسيا في تشكيلة برشلونة، سوى في 8 مباريات فقط في كل المسابقات هذا الموسم، إذ يعاني من الإصابة منذ مايو الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن العلاج الطبيعي والتمارين الخاصة لتقوية العضلات قد لا تكون كافية لعلاج المشكلة وأن إعادة إنتاج الغضروف ليست بالعملية السهلة، لذا هناك شيء من القلق من الحاجة لتدخل جراحي قد يبعد اللاعب لفترة أطول أو تجبره الإصابة على الاعتزال مبكرا.

المصدر: وكالات