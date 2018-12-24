سوريا ينقذ فلسطين من كمين إيران

ساد التعال الإيجابي (1-1) في المباراة الدولية الودية لكرة القدم، التي جمعت منتخبي فلسطين وإيران، اليوم الاثنين، في الدوحة، وذلك ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس آسيا 2019، بالإمارات.

وضع الإيراني مهدي تاريمي منتخب بلاده في المقدمة، عند الدقيقة 50، وأدرك الفلسطيني جوناثان سوريا التعادل لبلاده، بهدف قاتل جاء في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء، الذي أقيم على إستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، في الدوحة.

وسيواجه منتخب الفدائي نظيره العراقي، يوم الجمعة المقبل، ومن ثم المنتخب القرغيزي، يوم الاثنين القادم، قبل السفر إلى الإمارات.

وأوقعت قرعة الكأس القارة الصفراء منتخب فلسطين ضمن المجموعة الثانية للبطولة، التي تضم أيضا المنتخب الأسترالي، حامل اللقب، إضافة إلى منتخبي سوريا والأردن.

في المقابل، سيلعب منتخب إيران في المجموعة الرابعة، إلى جانب كل من، العراق وفيتنام واليمن.

المصدر: "facebook/PalestineFootballAssociation"