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يوفنتوس يقدم عرضا مغريا لنجم آرسنال

الرياضة

يوفنتوس يقدم عرضا مغريا لنجم آرسنال
Reuters JOHN SIBLEY
يوفنتوس يقدم عرضا مغريا لنجم آرسنال
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ذكر موقع "Football Italia" أن الدولي الويلزي آرون رامزي، نجم آرسنال الإنجليزي، تلقى عرضا مغريا للانتقال لنادي يوفنتوس الإيطالي.

وحسب الموقع الإيطالي فإن إدارة "السيدة العجوز" وافقت على شروط عقد الدولي الويلزي.

وأشار المصدر إلى أن رامزي سيحصل على 10 ملايين يورو في الموسم الواحد، وسيكون بذلك ثاني أعلى اللاعبين أجرا في يوفنتوس، بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يتقاضى 31 مليون يورو سنويا.

وسيتفوق رامزي على الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي يحصل على 7 ملايين يورو، ويعتبر حاليا ثاني أعلى اللاعبين أجرا في "البيانكونيري".

تجدر الإشارة إلى أن عقد رامزي مع آرسنال سينتهي مع نهاية الموسم الحالي، ويرفض صاحب الـ27 عاما تجديد عقده مع "الغانرز".

المصدر: sports.ru

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