نجم ليون الفقير معروض على ريال مدريد

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لاعب ليون الفرنسي من أصول جزائرية نبيل فقير، معروض على إدارة ريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت الصحيفة إن اللاعب البالغ 25 عاما سينتهي عقده مع ليون عام 2020 وهو لا يزال يرفض تجديده حتى الآن مما جعل رئيس النادي جان ميشيل أولاس متوترا كونه سيضطر لبيع نجم الفريق في موسم الانتقالات الشتوية أو في الميركاتو الصيفي القادم لذلك سيكون خيار رحيله متاحا في الفترة المقبلة.

وقد لعب فقير لاعب خط الوسط الهجومي 16 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 أخرى.

El mercado de invierno ya se mueve. El Real Madrid suele ser el centro de rumores de todo tipo, que llegan de la mano de ofrecimientos. El último en ser ofrecido en las oficinas del Santiago Bernabéu ha sido el francés Nabil Fekir https://t.co/vQQHfcZvoe informa @JFelixDiaz — MARCA (@marca) ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨

وتجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي ارتبط بها نبيل فقير بالانتقال للميرينغي، فالميركاتو الصيفي الماضي شهد ارتباط اسم اللاعب الفرنسي بالانضمام للملكي كما أن فريق برشلونة الإسباني اهتم بالتعاقد مع لاعب نادي ليون.

المصدر:marca.com