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نجم ليون الفقير معروض على ريال مدريد

الرياضة

نجم ليون الفقير معروض على ريال مدريد
Reuters GLEB GARANICH
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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لاعب ليون الفرنسي من أصول جزائرية نبيل فقير، معروض على إدارة ريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت الصحيفة إن اللاعب البالغ 25 عاما سينتهي عقده مع ليون عام 2020 وهو لا يزال يرفض تجديده حتى الآن مما جعل رئيس النادي جان ميشيل أولاس متوترا كونه سيضطر لبيع نجم الفريق في موسم الانتقالات الشتوية أو في الميركاتو الصيفي القادم لذلك سيكون خيار رحيله متاحا في الفترة المقبلة.

وقد لعب فقير لاعب خط الوسط الهجومي 16 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 أخرى.

 وتجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي ارتبط بها نبيل فقير بالانتقال للميرينغي، فالميركاتو الصيفي الماضي شهد ارتباط اسم اللاعب الفرنسي بالانضمام للملكي كما أن فريق برشلونة الإسباني اهتم بالتعاقد مع لاعب نادي ليون.

المصدر:marca.com

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