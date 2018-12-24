فيرغسون يعود لـ"مسرح الأحلام" لانتشال مانشستر يونايتد

أفادت تقارير إعلامية بريطانية بأن المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، السير أليكس فيرغسون سيعود مجددا للعمل في ملعب "مسرح الأحلام"، لانتشال اليونايتد من أزمة النتائج التي يمر بها.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن فيرغسون سيتقلد منصب المستشار الفني لـ"الشياطين الحمر"، مشيرة إلى أن "السير" هو من ساهم في تعيين النرويجي جونار سولسكاير كمدرب لليونايتد، خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، الذي أقيل من منصبه مؤخرا.

وأوضحت الصحيفة أن سولسكاير يخطط للتواصل بانتظام مع مدربه السابق في مانشستر يونايتد (فيرغسون)، وهذا ما لم يفعله مورينيو طوال فترة تدريبه لـ"الشياطين الحمر".

وعين سولسكاير على رأس الإدارة الفنية لمانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، وذلك عقب إقالة مورينيو، بسب تخبط الفريق في سلسلة من النتائج السلبية.

المصدر: وكالات