صحيفة تكشف عن صدمة مورينيو في اجتماع إقالته من اليونايتد

كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن جوزيه مورينيو المدرب السابق لمانشستر يونايتد صدم خلال اجتماع إقالته من تدريب الشياطين الحمر.

وذكرت الصحيفة أن البرتغالي مورينيو وصل إلى مقر تدريبات مانشستر يونايتد، الثلاثاء الماضي، وهو يعتقد أن الرئيس التنفيذي للنادي الإنجليزي إيد وودوارد سيناقش معه تحركات الشياطين الحمر في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت "صنداي تايمز" أن مورينيو تفاجئ من كلمات وودوارد خلال الاجتماع، وبأن النادي لا يريد استمراره في منصب المدرب بعد النتائج السيئة الأخيرة.

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وأشارت إلى أن مورينيو لم يكن يتوقع الإقالة في الفترة الحالية، خاصة أن الفريق ما زال يلعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد أن صعد إلى مواجهة باريس سان جيرمان في دور الستة عشر.

وبعد استلامه دفة القيادة بدلا من مورينيو، حقق النرويجي أولي جونار سولشاير انطلاقة نارية لمشواره في منصب مدرب مانشستر يونايتد وقاد الفريق لفوز ساحق على مضيفه كارديف سيتي 5-1.

المصدر: thetimes.co.uk