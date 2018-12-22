بعد مورينيو .. مانشستر يونايتد يكتسح كارديف بخماسية في "البريميرليغ"

حقق النرويجي أولي جونار سولشاير انطلاقة نارية لمشواره في منصب مدرب مانشستر يونايتد وقاد الفريق لفوز ساحق على مضيفه كارديف سيتي 5-1 اليوم السبت في المرحلة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

تناوب على خماسية الشياطين الحمر كل من ماركوس راشفورد في (د.3) وأندير هيريرا في (د.29) وأنتوني مارسيال في (د.41) وجيسي لينغارد ثنائية في (د.57 من ركلة جزاء و90).. بينما أحرز هدف كارديف الوحيد فيكتور كاماراسا في (د.38 من ركلة جزاء).

وكانت مباراة اليوم هي الأولى لمانشستر يونايتد تحت قيادة لاعبه السابق سولشاير والذي تولى منصب المدير الفني بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، عقب إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو يوم الثلاثاء الماضي.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 29 نقطة ليصعد إلى المركز السادس بينما تجمد رصيد كارديف سيتي، الذي سبق ودربه سولشاير لفترة قصيرة في 2014، عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.

المصدر: وكالات