رايو فايكانو يتخطى ليفانتي .. وإشبيلية ينجو من فخ الخسارة أمام ليغانيس

فاز رايو فايكانو على ضيفه ليفانتي 2-1، اليوم الأحد، ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل هدفي الفائز أنطونيو غارسيا أراندا لاعب ليفانتي في (د.23 بالخطأ في مرمى فريقه) وراؤول دي توماس في (د.67)، فيما سجل هدف ليفانتي روبن روتشينا في (د.60).

ورفع رايو فايكانو رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع عشر، وتوقف رصيد ليفانتي عند 22 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف، خلف فالنسيا وجيرونا.

وفي مباراة أخرى، أفلت إشبيلية من كمين مضيفه ليغانيس بعد أن كان متأخرا بهدف نظيف حتى الدقائق الأخيرة، ليقتنص تعادلا قاتلا بواسطة لاعبه وسام بن يدر.

وبهذا التعادل يقتسم الفريقان نقطة المباراة، ليصبح لليغانيس 19 نقطة في المركز السادس عشر، في المقابل، أصبح رصيد إشبيلية 32 نقطة في المركز الثالث، وابتعد أكثر عن الصدارة التي يحتلها برشلونة برصيد 37 نقطة.

المصدر: وكالات