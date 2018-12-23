بعد إقالة مورينيو.. شمايكل يفكر بالعودة إلى مانشستر يونايتد

قال الدنماركي بيتر شمايكل، الحارس السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه ربما يضع اسمه ليصبح مديرا للكرة في الفريق، بعد إقالة مورينيو من تدريب الشياطين الحمر.

وأقال مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو يوم الثلاثاء الماضي، واستبدله بأولي جونار سولشاير، الذي سيتولى تدريب الفريق حتى نهاية الموسم.

وقال شمايكل لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه سيكون مهتما، إذا قام مانشستر يونايتد، مثلما هو متوقع، بتعيينه مديره للكرة، وأضاف: "أفكر بالفعل في وضع اسمي هناك، إنه شيء صعب أن تكتشف المزيد عن نفسك، الجميع ينظر إليك، يفحصونك بدقة، وأنا لا أخشى هذا. كما أنه تغيير كبير فيما فعلته. أريد أن أشارك مرة أخرى في كرة القدم بطريقة ما".

وأكد شمايكل أن أيا كان من سيصبح مديرا للكرة في يونايتد، فإنه بحاجة إلى إعادة ثقافة النادي وهويته.

وقال: "أنا أفكر :هل لدي هذه المميزات؟ وإذا توصلت لإجابة على هذا السؤال، سأضع أسمي ضمن المرشحين، سأحظى بفرصة جيدة للتفكير حول هذا خلال فترة أعياد الميلاد والعام الجديد وسأتخذ القرار بشأن هذا الأمر.

المصدر: DPA