شاهد.. "مقصية" رونالدو الشهيرة تتحول إلى لوحة فنية من الكريستال!

جسد الفنان الكولومبي الشهير ماوريسيو بينيتيز هدف نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو الموسم الماضي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، في لوحة فنية رائعة من قطع كريستال Swarovski.

وسافر بينيتيز إلى مدينة تورينو الإيطالية وسلم اللوحة إلى رونالدو بنفسه وسط اهتمام إعلامي كبير.

وسجل رونالدو مقصيته الشهيرة في شباك فريقه الحالي يوفنتوس عندما كان لاعبا في صفوف ريال مدريد، وساعد من خلالها فريقه على العبور لنصف النهائي ومن ثم التتويج بلقب دوري الأبطال.

المصدر: وكالات