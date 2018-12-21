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سانشيز ينفي المراهنة على إقالة مورينيو

الرياضة

سانشيز ينفي المراهنة على إقالة مورينيو
Reuters Phil Noble
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نفى التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، ما تردد عن رهانه مع زميله الأرجنتيني ماركوس روخو، على إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب السابق للشياطين الحمر.

ونشر سانشيز عبر حسابه في تويتر صورة لبعض عناوين الصحف التي ذكرت واقعة المراهنة ووضع عليها كلمة "مزيفة" بالخط الأحمر العريض، كما أرفقها بعبارة: "ما نشر ليس صحيحا، مورينيو منحني الفرصة للعب في أفضل فريق بالعالم، وأنا ممتن له، نحن بالفعل فريق متحد".

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وأضاف: "نحن مانشستر يونايتد، ويجب احترامنا.. لا أستطيع الانتظار لمساعدة الفريق، وأتمنى حظا سعيدا له غدا".

وكانت صحيفة "The Sun" البريطانية قد ذكرت صباح اليوم، أن سانشيز بعث برسالة نصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "واتساب" لزميله روخو، قال فيها معلقا على الإقالة: "لقد قلت لك ذلك، الصبر هو كل ما يتطلبه الأمر.. روخو أنت مدين لي بـ20 ألف إسترليني".

وأقال اليونايتد مورينيو الثلاثاء الماضي، بعدما حقق الفريق تحت قيادته أسوأ بداية في الدوري المحلي منذ عام 1990، ووجد نفسه بعد 17 جولة من عمر البريميرليغ في المركز السادس بفارق 19 نقطة عن المتصدر ليفربول، وعين مكانه بشكل مؤقت النرويجي أولي غونار سولشاير الذي سيتولى مهمة تدريب الشياطين الحمر حتى نهاية الموسم الجاري.

المصدر: وكالات

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