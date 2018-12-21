سانشيز يكسب رهانا كبيرا من زميله بشأن إقالة مورينيو

ذكرت تقارير عديدة أن التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم مانشستر يونايتد، راهن على إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الشياطين الحمر، قبل أن يصدر القرار يوم الثلاثاء الماضي.

وكشفت صحيفة "The Sun" البريطانية، أن سانشيز كسب رهانا من الأرجنتيني ماركوس روخو زميله في الفريق، بمبلغ 20 ألف إسترليني أي حوالي 22 ألف دولار.

Инсайд об огненном пари Санчеса и Рохо, говорящий многое об атмосфере в раздевалке «МЮ». Жозе будет в бешенстве 👿



➡ https://t.co/dKCRcL1vYvpic.twitter.com/kGsYF3asSe — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) December 21, 2018

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كما ذكرت الصحيفة أن سانشيز أرسل رسالة نصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "واتساب" لروخو وقال فيها: "لقد قلت لك ذلك، الصبر هو كل ما يتطلبه الأمر، روخو أنت مدين لي بـ20 ألف إسترليني".

وأقال اليونايتد مورينيو الثلاثاء الماضي، بعدما حقق الفريق أسوأ بداية له في الدوري المحلي منذ عام 1990، ووجد نفسه بعد 17 جولة من عمر البريميرليغ في المركز السادس بفارق 19 نقطة عن المتصدر ليفربول، وعين مكانه بشكل مؤقت النرويجي أولي غونار سولشاير الذي سيتولى مهمة تدريب الشياطين الحمر لنهاية الموسم الجاري.

المصدر: وكالات