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سلسلة مطاعم "Pizza Hut" تسخر من مورينيو بعد إقالته

الرياضة

سلسلة مطاعم
AFP Lindsey PARNABY
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سخرت سلسلة مطاعم "Pizza Hut" من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك بعدما تمت إقالته من تدريب فريق مانشستر يونايتد لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ونشر الحساب الرسمي لـ"Pizza Hut" في تويتر تغريدة، كتب فيها: "مرحبا مانشستر يونايتد، وصلنا طلب توظيف من جوزيه مورينيو يطلب العمل كطباخ بيتزا لدينا، من فضلكم نرجو التوضيح و تزويدنا بمعلومات عنه، وشكرا".

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وتلمح التغريدة أن مورينيو لم يعد لديه ما يقدمه في عالم الساحرة المستديرة، فقرر أن يتجه لمهنة أخرى.

وكان المدرب الملقب بـ"سبيشيال وان" قد تولى مسؤولية الفريق في مايو 2016 بعقد يمتد إلى 3 مواسم خلفا للهولندي لويس فان غال، وقاد الفريق في 144 مباراة، فاز في 84 منها وتعادل في 31 وخسر في 29.

المصدر: وكالات

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