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رسميا.. مورينيو يرحل عن مانشستر يونايتد

الرياضة

رسميا.. مورينيو يرحل عن مانشستر يونايتد
Reuters
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عن منصبه.

وأصدر نادي الشياطين الحمر بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني، يوجه خلاله الشكر للمدرب، على الفترة التي قضاها داخل النادي.

وجاء في البيان: "النادي يشكر جوزيه على عمله خلال الفترة الماضية في مانشستر يونايتد، ونتمنى له النجاح في المستقبل".

وكشف النادي عن عزمه تعيين مدرب مؤقت لتولي المهمة حتى نهاية الموسم الحالي، لحين التعاقد مع مدرب جديد في وقت لاحق.

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ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة بعد 17 جولة من عمر البريميرليغ.

المصدر: twitter/ManUtd

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