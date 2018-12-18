رسميا.. مورينيو يرحل عن مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عن منصبه.

وأصدر نادي الشياطين الحمر بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني، يوجه خلاله الشكر للمدرب، على الفترة التي قضاها داخل النادي.

وجاء في البيان: "النادي يشكر جوزيه على عمله خلال الفترة الماضية في مانشستر يونايتد، ونتمنى له النجاح في المستقبل".

وكشف النادي عن عزمه تعيين مدرب مؤقت لتولي المهمة حتى نهاية الموسم الحالي، لحين التعاقد مع مدرب جديد في وقت لاحق.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 18, 2018

إقرأ المزيد

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة بعد 17 جولة من عمر البريميرليغ.

المصدر: twitter/ManUtd