نجوم باريس سان جيرمان في مهمة إنسانية

نظمت إدارة نادي باريس سان جرمان الفرنسي زيارة لنجوم الفريق نحو مستشفى خاص بالأطفال بمناسبة أعياد رأس السنة.

وذلك لرسم البهجة والسرور على وجوه الأطفال في عمل إنساني لتذكر المرضى واستغلال الشهرة والنجومية لأغراض خيرية.

وجاء على رأس البعثة الباريسية التي زارت مستشفى "نيكر" كل من المدرب الألماني توماس توخل والبرازيلي نيمار والحارس جان لويجي بوفون والفرنسي كيليان مبابي إضافة للأرجنتيني إدينسون كافاني.

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وكانت الزيارة فرصة لتجديد اتفاقية الشراكة بين مؤسسة باريس سان جيرمان ومستشفى نيكر إنفانتس مالاديز حتى ديسمبر 2022 حيث بدأت الشراكة منذ ديسمبر 2012 وتقتضي الاتفاقية زيارة المرضى في المستشفى الباريسي كل عام من قبل فريق كرة القدم مرة واحدة لتقديم لحظات الحلم والترفيه عن الأطفال المرضى.

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وسيستضيف الفريق الباريسي على أرضه السبت القادم فريق نانت ضمن مواجهات الجولة الـ19 من الدوري الفرنسي لكرة القدم .

المصدر: psg.fr