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الإصابة تبعد نجم ريال مدريد عن نهائي مونديال الأندية

الرياضة

الإصابة تبعد نجم ريال مدريد عن نهائي مونديال الأندية
AFP Janek SKARZYNSKI
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تلقت إدارة ريال مدريد أخبارا سيئة قبل موقعة نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي سيخوضها الملكي أمام العين الإماراتي غدا السبت.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نجم الفريق الملكي ماركو أسينسيو، غادر فندق الفريق في أبو ظبي يرافقه الطبيب نيكو ميخيتش، لإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي، وتقييم حالة إصابة اللاعب في عضلات الساق اليمنى.

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ولم يشارك أسينسيو في مران ريال مدريد أمس بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه ضد كاشيما أنتلرز الياباني في الدور نصف النهائي للبطولة.

وأوضحت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، أنه على الرغم من عدم معرفة نتائج الفحوص الأخيرة لأسينسيو، إلا أنه من المتوقع أن يغيب عن مباراة النهائي.

المصدر: وكالات

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