مونديال الأندية.. ريال مدريد يهزم كاشيما الياباني ويضرب موعدا مع العين في النهائي

تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2018 بعد فوزه بنتيجة 3-1على كاشيما إنتلرز الياباني في نصف نهائي البطولة على استاد مدينة زايد الرياضية، اليوم الأربعاء.

أحرز أهداف "الملكي" غاريث بيل ثلاثية "هاتريك" في (د.44 و53 و55)، بينما سجل هدف كاشيما الوحيد شوما دوي في (د.78).

وضرب ريال مدريد موعدا مع العين الإماراتي في المباراة النهائية يوم السبت المقبل، بينما سيلعب كاشيما ضد ريفر بلايت على تحديد المركز الثالث.

المصدر: RT