ليفركوزن يعمق جراح شالكه في "البوندسليغا"

سقط شالكة أمام ضيفه باير ليفركوزن بنتيجة 1-2، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

أحرز ألكسندر دراجوفيتش في (د.26) ولوكاس ألاري في (د.35) هدفي الفريق الفائز، بينم أحرز هدف شالكة الوحيد حاجي رايت في (د.45+1).

وبهذه النتيجة، رفع ليفركوزن رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر، وفي المقابل تجمد رصيد شالكه عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتلقى شالكه، وصيف بايرن ميونيخ الموسم الماضي، خسارته التاسعة في البوندسليغا هذا الموسم، والثالثة في آخر 6 مباريات في الدوري المحلي. ويعود الفوز الأخير له إلى المرحلة الثانية عشرة، وكان بنتيجة 5-2 على ضيفه نورمبرغ الذي يحتل المركز السابع عشر ما قبل الأخير.

المصدر: RT+ وكالات