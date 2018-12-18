ميسي يتسلم الحذاء الذهبي الخامس في تاريخه (فيديو)

استلم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، جائزة الحذاء الذهبي، التي تمنح لهداف القارة العجوز على مستوى الدوريات.

وسجل ميسي 34 هدفا خلال موسم 2017-2018، ليتوج بالجائزة للمرة الخامسة في تاريخه، ويفك الشراكة مع غريمه، البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ4 ألقاب.

Leo Messi coloca su quinta Bota de Oro junto a las anteriores para iluminar su repóker de leyenda. El argentino ya tiene su galardón que le acredita como máximo goleador en Europa la pasada campaña #LaQuintadeMessipic.twitter.com/1c4NKJQzUk — MARCA (@marca) December 18, 2018

وحصد ميسي اللقب من قبل موسم 2009-2010 (34 هدفا)، موسم 2011-2012 (50 هدفا)، 2012-2013 (46 هدفا)، 2016-2017 (37 هدفا).

🔥 Leo #Messi🔥

🐐 Record 5th #GoldenShoe

🏆👟 2009/10 👉⚽ 34 goals

🏆👟 2011/12 👉⚽ 50 goals

🏆👟 2012/13 👉⚽ 46 goals

🏆👟 2016/17 👉⚽ 37 goals

🏆👟 2017/18 👉⚽ 34 goals pic.twitter.com/3zL8fsGSgx — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 18, 2018

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وأصبح برشلونة، يملك في رصيده 7 ألقاب من جائزة الحذاء الذهبي، 5 مرات لميسي، وسواريز موسم 2015-2016، والبرازيلي الظاهرة رونالدو 1996-1997.

المصدر: وكالات