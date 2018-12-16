نابولي يتفادى كمين كالياري في الوقت القاتل (فيديو)

خر ج فريق نابولي بفوز ثمين من ملعب مضيفه كالياري بهدفي وحيد، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين نابولي بالفضل في انتصاره لمهاجمه البولندي أركاديوش ميليك، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الوقت القاتل، في الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا من الضائع، بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة.

Le superbe coup franc de Milik dans le temps additionnel ! 0-1 #CagliariNapolipic.twitter.com/ZiPMXoUDUm — Fr SerieA Videos (@FRVideos_SerieA) 16. Dezember 2018

وحقق نابولي بذلك انتصاره الثالث على التوالي، والثاني عشر في الموسم، مقابل تعادلين وخسارتين، ورفع رصيده إلى 38 نقطة، في مركز وصافة الكالتشيو، بفارق 8 نقاط خلف يوفنتوس، المتصدر وحامل اللقب.

بينما توقف رصيد كالياري عند 17 نقطة، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "sportbox.ru"