 
مباشر
عاجل
بالصور والفيديو.. الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل نظيره السوداني عمر البشير في دمشق

نابولي يتفادى كمين كالياري في الوقت القاتل (فيديو)

الرياضة

نابولي يتفادى كمين كالياري في الوقت القاتل (فيديو)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l7c9

خر ج فريق نابولي بفوز ثمين من ملعب مضيفه كالياري بهدفي وحيد، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين نابولي بالفضل في انتصاره لمهاجمه البولندي أركاديوش ميليك، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الوقت القاتل، في الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا من الضائع، بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة.

وحقق نابولي بذلك انتصاره الثالث على التوالي، والثاني عشر في الموسم، مقابل تعادلين وخسارتين، ورفع رصيده إلى 38 نقطة، في مركز وصافة الكالتشيو، بفارق 8 نقاط خلف يوفنتوس، المتصدر وحامل اللقب.

بينما توقف رصيد كالياري عند 17 نقطة، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "sportbox.ru" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد تعري ممثل سوري فوق خشبته.. مدير المسرح البلدي يوضح لـ RT Online ما حدث