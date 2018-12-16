شاهد.. رونالدو ينفذ ضربة ثابتة بشكل غريب!

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة طريفة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مباراة فريقه يوفنتوس وتورينو أمس، في الأسبوع الـ16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وظهر النجم البرتغالي وهو يحاول تسديدة ركلة حرة من الجهة اليمنى لنادي تورينو، لكنه نفذ الضربة برعونة وبشكل غريب، فعوض أن يسدد الكرة صوب مرمى حارس تورينو، أرسلها إلى خط التماس من الجهة المقابلة.

ولكن النجم البرتغالي عاد بعد ذلك ليسجل الهدف الوحيد في المباراة، ليمنح فريقه يوفنتوس فوزا ثمينا، عزز به موقعه في صدارة الدوري الإيطالي.

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المصدر: sport.ru