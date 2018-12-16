رونالدو يحفر اسمه بأحرف من ذهب في "الكالتشيو" (فيديو)

دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو السجل التاريخي لفريقه يوفنتوس، بإحرازه هدفا في شباك تورينو، خلال مباراة أقيمت أمس لحساب المرحلة الـ16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وجاء هدف رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة (70)، وهو الهدف الوحيد في المباراة، ليمنح "الدون" ثلاث نقاط ثمينة ليوفنتوس متصدر الكالتشيو، الذي وسع الفارق عن أقرب مطارديه نابولي إلى 11 نقطة.

هدف النجم البرتغالي الجديد هو رقم 5000 ليوفنتوس في تاريخ الدوري الإيطالي، وهو ما يعني أن اسم "صاروخ ماديرا" سيبقى خالدا إلى الأبد في سجلات اليوفي و"الكالتشيو".

يذكر أن كارلو بارولا هو مسجل الهدف الـ1000 ليوفنتوس في "الكالتشيو"، وأحرز جياني روسي هدف رقم 2000، وسجل ماسيمو برياسكي الهدف رقم 3000، فيما كان شرف تسجيل الهدف رقم 4000 من نصيب ماركو دي فايو.

المصدر: sport.ru