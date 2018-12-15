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شاهد.. رونالدو يقوم بحركة تفتقد للروح الرياضية

الرياضة

شاهد.. رونالدو يقوم بحركة تفتقد للروح الرياضية
AFP Marco BERTORELLO
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قام البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بحركة تفتقد للروح الرياضية خلال لقاء "الديربي" ضد تورينو، الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتعمد رونالدو، بعد تنفيذه ضربة جزاء ترجمها إلى هدف الفوز الوحيد لفريقه، دفع حارس مرمى تورينو البديل، الأوروغوياني سلفادور إيتشازو، الذي كاد أن يتصدى لتسديدة النجم البراتغالي، ويحرمه بالتالي من الهدف.

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وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء إثر ذلك في وجه هداف يوفنتوس.

ورفع رونالدو رصيده إلى 11 هدفا، ويتقاسم صدارة الدوري مع البولندي كشيشتوف بيونتيك، مهاجم فريق جنوى.     

المصدر: "silatv" 

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