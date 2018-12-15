شاهد.. رونالدو يحسم "ديربي" تورينو لصالح السيدة العجوز 

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق يوفنتوس إلى الفوز على جاره تورينو (1-0)، في لقاء "الديربي"، الذي جمعهما اليوم السبت، في الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز رونالد هدف الفوز الثمين للسيدة العجوز من ضربة جزاء حصل عليها زميله المهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش، في الدقيقة 70، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أولمبيكو دي تورينو".

وحقق يوفنتوس، حامل اللقب، انتصاره السابع على التوالي والخامس عشر في الموسم مقابل تعادل وحيد، ورفع رصيده بالتالي إلى 46 نقطة، ومبتعدا في صدارة الكالتشيو، بفارق 11 نقطة، عن وصيفه نابولي، الذي يحل ضيفا على فريق كالياري، يوم غد الأحد.

بينما توقف رصيد تورينو عند 22 نقطة، وبقي في المركز السادس على سلم ترتيب الدوري، حتى الآن، بانتظار نتائج المباريات الأخرى ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

المصدر: "silatv"