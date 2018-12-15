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بالفيديو.. إيركسن ينقذ توتنهام بهدف قاتل

الرياضة

بالفيديو.. إيركسن ينقذ توتنهام بهدف قاتل
Reuters
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نجا فريق توتنهام من الهزيمة على أرضه ووسط جماهيره أمام ضيفه بيرنلي، في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار توتنهام لنجمه الدنماركي كريستيان إيركسن، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الوقت القاتل عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

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ورفع توتنهام رصيده بهذه النتيجة إلى 39 نقطة، ويحتل المرتبة الثالثة في جدول البريمير ليغ.

في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي، بعد هذه الخسارة، عند 12 نقطة، ويشغل المركز السابع على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "sportbox.ru" 

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