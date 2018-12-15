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بالفيديو.. مانشستر سيتي يهزم إيفرتون في "البريميرليغ"

الرياضة

بالفيديو.. مانشستر سيتي يهزم إيفرتون في
Reuters
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تغلب مانشستر سيتي على ضيفه إيفرتون (3-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على ملعب "الاتحاد"، وذلك في افتتاح منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس هدفين متتاليين للسيتي، في الدقيقتين (22، 50)، وتكفل زميله رحيم سترلينغ بتسجيل الهدف الثالث، عند الدقيقة 69. 

بينما جاء هدف إيفرتون الوحيد، في الدقيقة 65، وحمل توقيع لاعبه دومينيك كالفيرت ليوين.

ورفع مانشستر سيتي رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 44 نقطة، واستعاد صدارة البريمير ليغ، بفارق نقطتين من ليفربول، الذي سيكون على موعد، غدا الأحد، مع اليونايتد، القطب الكروي الآخر لمدينة مانشستر، في قمة مباريات هذه الجولة.

في حين توقف رصيد إيفرتون عند 24 نقطة، ويشغل المركز السابع على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتائج المواجهات الأخرى.

المصدر: "sportbox.ru" 

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