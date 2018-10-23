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تكلفة إقالة لوبيتيغي "المنتظرة" باهظة جدا

الرياضة

تكلفة إقالة لوبيتيغي
Reuters
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كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن مدرب ريال مدريد الحالي جولين لوبيتيغي ربما سيخوض اليوم مباراته الأخيرة كمدرب للملكي أمام فيكتوريا بلزن، في دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "سبورت"، إن الإقالة المنتظرة لـ لوبيتيغي، سوف تكلف خزائن النادي 18 مليون يورو.

ووقع جولين لوبيتيغي على عقد مدته 3 سنوات مع ريال مدريد، وبراتب سنوي يصل إلى 6 ملايين يورو، وسيضطر النادي لدفع تلك القيمة كاملة حال إقالته.

وحاول ريال مدريد في الصيف الماضي التعاقد مع عدد من المدربين لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان، الذي أعلن استقالته بشكل مفاجئ من تدريب الفريق بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا.

المصدر: sport.es

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