شاهد.. الظهور الأول لميسي بعد إصابته

ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، للمرة الأولى، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه أمام ضيفه إشبيلية في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم، صورا للساحر الأرجنتيني يظهر فيها مضمدا ذراعه المصابة.

Exclusive: First images of Lionel Messi with arm sling on https://t.co/W1ZcklCBEv — SPORT English (@Sport_EN) October 23, 2018

وأعلن برشلونة رسميا غياب ميسي عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، المقررة في الـ28 من أكتوبر الجاري، بعد تعرضه لكسر في ذراعه اليمنى خلال مباراة إشبيلية، كما يتوقع غياب الساحر الأرجنتيني عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 3 أسابيع.

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المصدر: وكالات