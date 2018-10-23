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رومان رينز يبتعد عن المصارعة.. ويتنازل عن لقب WWE لسبب "قاهر" (فيديو)

الرياضة

رومان رينز يبتعد عن المصارعة.. ويتنازل عن لقب WWE لسبب
youtube/WWE
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كشف بطل المصارعة الحرّة الشهير، رومان رينز، على الهواء مباشرة، إصابته بمرض السرطان، ليصدم بذلك عالم المصارعة العالمية الترفيهية "WWE".

وقال رينز أمام حشد جماهيري كبير: "اسمي الحقيقي هو جو، وأتعايش مع مرض سرطان الدم (اللوكيميا) منذ 11 عاما، وللأسف لقد عاودني المرض، ولهذا لا يمكن أن احتفظ بلقب بطولة العالم وسأتخلى عنه".

وأضاف رينز البالغ 33 عاما في كلمته المؤثرة: "أريد توضيح شيء واحد، هذا ليس اعتزالا، لأنه فور علاجي وشفائي من المرض سأعود من جديد لبيتي هنا".

ولاقى رينز تعاطفا كبيرا من جماهير اللعبة وأساطيرها، على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسهم جون سينا، الذي وصفه بالشجاع.

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المصدر: وكالات

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