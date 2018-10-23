رومان رينز يبتعد عن المصارعة.. ويتنازل عن لقب WWE لسبب "قاهر" (فيديو)

كشف بطل المصارعة الحرّة الشهير، رومان رينز، على الهواء مباشرة، إصابته بمرض السرطان، ليصدم بذلك عالم المصارعة العالمية الترفيهية "WWE".

وقال رينز أمام حشد جماهيري كبير: "اسمي الحقيقي هو جو، وأتعايش مع مرض سرطان الدم (اللوكيميا) منذ 11 عاما، وللأسف لقد عاودني المرض، ولهذا لا يمكن أن احتفظ بلقب بطولة العالم وسأتخلى عنه".

وأضاف رينز البالغ 33 عاما في كلمته المؤثرة: "أريد توضيح شيء واحد، هذا ليس اعتزالا، لأنه فور علاجي وشفائي من المرض سأعود من جديد لبيتي هنا".

EXCLUSIVE: Moments after announcing that his returning leukemia has forced him to relinquish the Universal Championship, @WWERomanReigns is met with an outpouring of support backstage. #Rawpic.twitter.com/JRv0iYLILJ — WWE (@WWE) October 23, 2018

ولاقى رينز تعاطفا كبيرا من جماهير اللعبة وأساطيرها، على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسهم جون سينا، الذي وصفه بالشجاع.

‘Courage - strength in the face of pain or grief.’ You have given us your everything including a courageously vulnerable moment. We, your WWE family, give you all of our love and support. #ThankYouRoman#NeverGiveUp — John Cena (@JohnCena) October 23, 2018

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المصدر: وكالات