إصابة ميسي.. خبر ممتاز لبرشلونة !

نشرت صحيفة ديلي اكسبريس اللندية تقريرا مطولا، تحدثت فيه عن أرقام نادي برشلونة خلال المباريات التي غاب فيها ليونيل ميسي منذ عام 2010.

وبحسب صحيفة اكسبريس سيغيب ميسي عن صفوف برشلونة لمدة 3 أسابيع، بعد تعرضه لإصابة قوية في ذراعه اليمنى، في فوز البلوغرانا على إشبيلية، بنتيجة 4-2، لحساب الجولة التاسعة من الليغا، السبت الماضي.

واختل توازن ميسي بعد تنافس على الكرة مع فاسكيز لاعب إشبيلية، ليسقط بشكل قوي على ذراعه، قبل أن يغادر أرض الملعب بعدما تأكد الجهاز الطبي للفريق الكتالوني من عدم إمكانية استكماله المباراة.

وسيحرم برشلونة من مجهودات نجمه الأبرز في 6 مباريات، أبرزها مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، يوم الأحد المقبل، ومواجهتي إنترناسيونالي الإيطالي ذهابا وإيابا في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت الصحيفة نقلا عن الحساب الرسمي لنادي برشلونة الذي نشر عبر صفحته "تويتر"، اليوم الاثنين، إحصائية عن أرقام الفريق في المباريات التي غاب فيها ليونيل ميسي، منذ عام 2010، في محاولة منه لتخفيف صدمة غياب "البرغوث" عن الملاعب.

الخبر "الممتاز" للكاتالوني هو إثبات مرة أخرى أن الفريق بمقدوره اللعب دون نجمه الأوحد وباستطاعته تحقيق الانتصارات حتى بغياب ميسي.

4⃣9⃣ wins

6⃣ draws

6⃣ defeats

That's our record without this man since 2010. We should be OK! 🤞 pic.twitter.com/siqNYa9zSO — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 22, 2018

وبحسب الإحصائية، فإن برشلونة خاض 61 مباراة دون ميسي، فاز في 49 مواجهة وتعادل 6 مرات وخسر مثلهم.

أما في مسابقة دوري أبطال أوروبا، فبلغ إجمالي نسبة فوز برشلونة مع ميسي 60 في المائة ، مع 78 انتصارا في 131 مباراة ، بالإضافة إلى 33 تعادلا و 20 خسارة.

وعلق حساب برشلونة: "هذه أرقامنا بدون هذا الرجل منذ عام 2010.. يجب أن نكون بخير".

المصدر: express.co.uk