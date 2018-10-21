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هاميلتون أول المنطلقين في سباق جائزة أمريكا للفورمولا-1

الرياضة

هاميلتون أول المنطلقين في سباق جائزة أمريكا للفورمولا-1
Reuters
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سيكون البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) أول المنطلقين في سباق جائزة الولايات المتحدة الأمريكية، المرحلة الـ 18 من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا-1، التي ستقام اليوم الأحد.

وسجل لويس هاميلتون أسرع زمن، خلال التجارب الرسمية بعد أن قطع مسافة (5.513 كم) بزمن قدره (1:32.237) دقيقة.

وسينطلق الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري، من الخط الأمامي أيضا، بالرغم من أنه احتل المركز الثالث، وذلك بعد معاقبة زميله في الفريق الألماني سيباستيان فيتل، الذي احتل المركز الثاني، بالتراجع ثلاث مراكز بسبب عدم الابطاء من سرعته، أثناء ظهور الأعلام الحمراء، خلال التجارب الحرة يوم الجمعة.

وسيحسم هاميلتون، متصدر الترتيب العام لبطولة العالم لسباقات سابات الفورمولا-1 برصيد 331 نقطة، سيحسم لقب البطولة لصالحه مبكرا، إذا خرج من السباق بـ 8 نقاط أكثر من فيتل، صاحب مركز الوصافة في الترتيب العام برصيد 264 نقطة.

المصدر: "news.sportbox.ru"

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