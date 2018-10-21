هاميلتون أول المنطلقين في سباق جائزة أمريكا للفورمولا-1

سيكون البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) أول المنطلقين في سباق جائزة الولايات المتحدة الأمريكية، المرحلة الـ 18 من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا-1، التي ستقام اليوم الأحد.

وسجل لويس هاميلتون أسرع زمن، خلال التجارب الرسمية بعد أن قطع مسافة (5.513 كم) بزمن قدره (1:32.237) دقيقة.

Here's how they're set to line up at the front of the grid later ⬇️



Romain Grosjean's P8 means @HaasF1Team start inside the top 10 for the first time at their home race#USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/XlKVrlijzi — Formula 1 (@F1) October 21, 2018

وسينطلق الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري، من الخط الأمامي أيضا، بالرغم من أنه احتل المركز الثالث، وذلك بعد معاقبة زميله في الفريق الألماني سيباستيان فيتل، الذي احتل المركز الثاني، بالتراجع ثلاث مراكز بسبب عدم الابطاء من سرعته، أثناء ظهور الأعلام الحمراء، خلال التجارب الحرة يوم الجمعة.

QUALIFYING CLASSIFICATION: Job done for Hamilton as he edges ever closer to a fifth world title #USGP 🇺🇸 #F1pic.twitter.com/lVwY6NUkNd — Formula 1 (@F1) October 20, 2018

وسيحسم هاميلتون، متصدر الترتيب العام لبطولة العالم لسباقات سابات الفورمولا-1 برصيد 331 نقطة، سيحسم لقب البطولة لصالحه مبكرا، إذا خرج من السباق بـ 8 نقاط أكثر من فيتل، صاحب مركز الوصافة في الترتيب العام برصيد 264 نقطة.

المصدر: "news.sportbox.ru"