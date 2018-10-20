بالفيديو.. صلاح يعيد ليفربول إلى سكة الانتصارات

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه هيديرسفيلد تاون (1-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز الفرعون المصري صلاح هدف الفوز الوحيد للريدز، في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الزاوية اليسرى البعيدة.

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وحقق ليفربول بذلك أول انتصار له بعد تعادلين متتاليين ورفع رصيده إلى 23 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في جدول البريمير ليغ بفارق الأهداف خلف المتصدر وحامل اللقب، مانشستر سيتي.

بينما توقف رصيد هيديرسفيلد تاون عند ثلاث نقاط، ويشغل المركز التاسع عشر قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT