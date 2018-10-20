تشيلسي ينجو من الهزيمة أمام مانشستر يونايتد بهدف قاتل

نجا فريق تشيلسي من الهزيمة أمام ضيفه مانشستر يونايتد (2-2)، في الوقت القاتل من زمن لقاء قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، الذي جمعهما اليوم السبت.

افتتح المدافع الألماني أنتونيو روديغر التسجيل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول. ورد الجناح الفرنسي انتوني مارتيال بهدفين متتاليين للشياطين الحمر، عند الدقيقتين (55، 73).

وأنقذ لاعب خط الوسط روس باركلي الفريق اللندني من الهزيمة بهدف سجله في الوقت القاتل، في الدقيقة السادسة المحتسبة بدلا من الضائع للمباراة، التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج"، بالعاصمة لندن.

ورفع تشيلسي رصيده، بعد هذا التعادل، إلى 21 نقطة، لينفرد بصدارة البريمير ليغ، وبانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما يشغل مانشستر يونايتد المركز الثامن، حتى الآن، برصيد 14 نقطة.

المصدر: RT