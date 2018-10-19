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لوكوموتيف موسكو يهزم ضيفه روستوف (فيديو)

الرياضة

لوكوموتيف موسكو يهزم ضيفه روستوف (فيديو)
Sputnik
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واصل لوكوموتيف موسكو صحوته في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، على حساب ضيفه روستوف، بفوزه عليه (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري.

وأحرز هدفي لوكوموتيف موسكو كل من، أنطون ميرانتشوك والجورجي سولومون كفيركفيليا، في الدقيقتين (26، 60) على الترتيب.

بينما حمل هدف الضيوف توقيع الآيسلندي سفيرير إينغاسون سجله، في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول.

وحقق لوكوموتيف موسكو، حامل اللقب، بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 18 نقطة، وتقدم إلى المركز السادس، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه المرحلة.

في حين، تعرض روستوف للخسارة الثانية على التوالي، وتجمد رصيده عند 18 نقطة أيضا، ويحتل المركز الرابع، حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "sovsport.ru" 

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