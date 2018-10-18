ميسي يتبرع بمبلغ ضخم لمشروع خيري

تبرع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة لكرة القدم، ومؤسسته الخيرية بمبلغ 2.6 مليون يورو لبناء مركز لعلاج أورام سرطان الأطفال في مدينة برشلونة.

وأشارت إذاعة "أوندا سيرو – Onda Cero"، التي أوردت نبأ تبرع مؤسسة ميسي الخيرية بمبلغ 2.6 مليون يورو، إلى أن بناء المركز يحتاج إلى 30 مليون يورو.

📻[OndaCero] | Messi and his foundation have helped to complete the construction of Paediatric Cancer Centre Barcelona by donating 30 million euros which were needed! pic.twitter.com/I9y6KdVPGz — BarcaTimes (@BarcaTimes) October 18, 2018

يذكر أن ليونيل ميسي خاض 8 مباريات في الموسم الحالي لليغا، وسجل خلالها ستة أهداف إضافة إلى أربع تمريرات حاسمة، ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب، متخلفا بفارق نقطة واحدة عن المتصدر إشبيلية.

المصدر: "eurosport.ru"