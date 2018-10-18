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ميسي يتبرع بمبلغ ضخم لمشروع خيري

الرياضة

ميسي يتبرع بمبلغ ضخم لمشروع خيري
Reuters
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تبرع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة لكرة القدم، ومؤسسته الخيرية بمبلغ 2.6 مليون يورو لبناء مركز لعلاج أورام سرطان الأطفال في مدينة برشلونة.

وأشارت إذاعة "أوندا سيرو – Onda Cero"، التي أوردت نبأ تبرع مؤسسة ميسي الخيرية بمبلغ 2.6 مليون يورو، إلى أن بناء المركز يحتاج إلى 30 مليون يورو.

يذكر أن ليونيل ميسي خاض 8 مباريات في الموسم الحالي لليغا، وسجل خلالها ستة أهداف إضافة إلى أربع تمريرات حاسمة، ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب، متخلفا بفارق نقطة واحدة عن المتصدر إشبيلية.

المصدر: "eurosport.ru"

  

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