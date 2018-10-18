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شاهد.. حكم يرتكب "إثما" بحق كرة القدم!

الرياضة

شاهد.. حكم يرتكب
Reuters
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ألغى حكم مباراة إياب الدور النهائي لمسابقة كأس البرازيل، هدفا لفريق كورينثيانز أمام ضيفه كروزيرو (1-2)، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل من الفريقين.

وسجل بيدرينو هدف التقدم الثاني لأصحاب الأرض، في الدقيقة 66 بتسديدة رائعة من مسافة 33 مترا، لكن الحكم ألغاه بداعي ارتكاب خطأ قبل التسديدة، وربما كان من شأن هذا الهدف تغيير نتيجة المباراة بكاملها. 

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وجدد كروزيرو فوزه على كورينثيانز وتوج بالتالي بلقب بطل كأس البرازيل للمرة الثانية على التوالي.

المصدر: "eurosport.ru"

  

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