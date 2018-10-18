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شاهد.. كروزيرو يعانق كأس البرازيل من جديد

الرياضة

شاهد.. كروزيرو يعانق كأس البرازيل من جديد
Reuters
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احتفظ فريق كروزيرو بلقب بطل كأس البرازيل لكرة القدم، على حساب مضيفه كورينثيانز إثر فوزه عليه (2-1)، في مباراة الإياب التي جرت بينهما اليوم الخميس.

وأحرز هدفي الضيوف كل من، روبسون مايكل سينيوريني وجيورجيان دي اراسكايتا، في الدقيقتين (28 و82) على الترتيب. بينما سجل اللاعب جادسون هدف كورينثيانز الوحيد، عند الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

وكان كروزيرو قد فاز في لقاء الذهاب أيضا، وبالتالي توج بكأس البرازيل للمرة الثانية على التوالي.

المصدر: "sovsport.ru"

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