شاهد.. كروزيرو يعانق كأس البرازيل من جديد
Reuters
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احتفظ فريق كروزيرو بلقب بطل كأس البرازيل لكرة القدم، على حساب مضيفه كورينثيانز إثر فوزه عليه (2-1)، في مباراة الإياب التي جرت بينهما اليوم الخميس.
وأحرز هدفي الضيوف كل من، روبسون مايكل سينيوريني وجيورجيان دي اراسكايتا، في الدقيقتين (28 و82) على الترتيب. بينما سجل اللاعب جادسون هدف كورينثيانز الوحيد، عند الدقيقة 55 من ركلة جزاء.
TROFÉU NO ALTO!— Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) October 18, 2018
ALEGRIA DA NAÇÃO AZUL ESPALHADA EM TODO MUNDO!
SÓ QUEM É HEXA VAI CURTIR E DAR AQUELE RT CAMPEÃO! #HEXASÓOCRUZEIROpic.twitter.com/yVYxjjNlTV
وكان كروزيرو قد فاز في لقاء الذهاب أيضا، وبالتالي توج بكأس البرازيل للمرة الثانية على التوالي.
المصدر: "sovsport.ru"
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