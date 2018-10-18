الروسية زفوناريوفا تودع كأس الكرملين (فيديو)

خرجت الروسية فيرا زفوناريوفا من الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكرملين، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 900 ألف دولار، على يد اللاعبة اللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا.

وخسرت زفوناريوفا أمام منافستها اللاتفية بصعوبة، بمجموعة مقابل اثنتين، تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(7-5) و(3-6) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس.

Anastasija Sevastova rallies from behind to defeat Zvonareva, 4-6, 7-5, 6-3!



Moves into @tennisrussia semifinals! pic.twitter.com/rOnwMBEbae — WTA (@WTA) October 18, 2018

وضربت أناستاسيا سيفاستوفا بذلك موعدا في الدور قبل النهائي مع اللاعبة التونسية المتألقة أُنس جابر، التي تغلبت بدورها على اللاعبة الإستونية أنيت كونتافيت، المصنفة ثامنة، بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة: (7-5) و(6-1).

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المصدر: RT