عودة قوية للروسية زفوناريوفا إلى ملاعب الكرة الصفراء (فيديو)

أطاحت الروسية فيرا زفوناريوفا، العائدة بعد انقطاع طويلا عن ملاعب الكرة الصفراء، بالتشيكية كارولينا بليشكوفا، من الدور الثاني لكأس الكرملين، البالغة جوائزها أكثر من 900 ألف دولار.

وتمكنت اللاعبة الروسية من الفوز على منافستها التشيكية، بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (6-1) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، واستغرقت ساعة واحدة و13 دقيقة فقط.

The @tennisrussia upsets continue!@verazvonareva seals her first Top 10 win since 2011 with a 6-1, 6-2 win over Pliskova pic.twitter.com/5bDFs2uSvZ — WTA (@WTA) October 17, 2018

وستلعب فيرا زفوناريوفا في الدور ربع النهائي مع اللاعبة اللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا، التي تغلبت بدورها على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا، بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها كالتالي: (7-5) و(4-6) و(6-4).

المصدر: RT