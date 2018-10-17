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عودة قوية للروسية زفوناريوفا إلى ملاعب الكرة الصفراء (فيديو)

الرياضة

عودة قوية للروسية زفوناريوفا إلى ملاعب الكرة الصفراء (فيديو)
Sputnik
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أطاحت الروسية فيرا زفوناريوفا، العائدة بعد انقطاع طويلا عن ملاعب الكرة الصفراء، بالتشيكية كارولينا بليشكوفا، من الدور الثاني لكأس الكرملين، البالغة جوائزها أكثر من 900 ألف دولار.

وتمكنت اللاعبة الروسية من الفوز على منافستها التشيكية، بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (6-1) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، واستغرقت ساعة واحدة و13 دقيقة فقط.

وستلعب فيرا زفوناريوفا في الدور ربع النهائي مع اللاعبة اللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا، التي تغلبت بدورها على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا، بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها كالتالي: (7-5) و(4-6) و(6-4).

المصدر: RT

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