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راموس يبرئ ذمته من ورطة رحيم بالفيديو

الرياضة

راموس يبرئ ذمته من ورطة رحيم بالفيديو
Reuters
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انهالت الانتقادات من كل حدب وصوب على المدافع الإسباني سيرخيو راموس، بداعي أنه تدخل بخشونة ضد اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينغ، خلال مباراة جمعتهما ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وادعت وسائل إعلامية مختلفة والكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن راموس داس على قدم رحيم سترلينغ من دون كرة أثناء احتكاك بينهما.

لكن سيرخيو راموس، صخرة دفاع إسبانيا وريال مدريد، دحض كل هذه الاتهامات ضده بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، يظهر بأنه لم يرتكب أي مخالفة ضد خصمه في تلك اللقطة.

كما يوضح مقطع الفيديو التالي عدم ارتكاب الماتادور الإسباني أي مخالفة ضد خصمه.

  

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المصدر: "twitter/SergioRamos"

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