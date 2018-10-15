بالفيديو.. الأسود الثلاثة تفترس الماتادور الإسباني!

أسقط المنتخب الإنجليزي نظيره الإسباني في عقر داره (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، وذلك في الجولة الرابعة ضمن منافسات النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ضرب منتخب "الأسود الثلاثة" بقوة في الشوط الأول، وأحرز ثلاثة أهداف من دون رد، حمل الأول والثالث توقيع رحيم سترلينغ في الدقيقتين (16 و38)، والثاني بصمة ماركوس راشفورد. ورد الماتادور بهدفين سجلهما كل من المهاجم باكو ألكاسير وقائد "لاروخا" المدافع سيرخيو راموس، في الدقيقتين (59، و90) على الترتيب.

وثأر منتخب إنجلترا بذلك لهزيمته في عقر داره أيضا أمام نظيره الإسباني (1-2)، في لقاء الذهاب الذي جمعهما، يوم السبت الـ 8 سبتمبر الماضي، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن، في مستهل مشوارهما في البطولة.

وبقي منتخب إسبانيا، الذي تلقى أول هزيمة على أرضه منذ عام 2003، في صدارة المجموعة الرابعة (A4) للمسابقة القارية الجديدة، برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق نقطتين على وصيفه الإنجليزي، ويليهما منتخب كرواتيا، برصيد نقطة واحدة حصدها من مباراتين.

المصدر: "vk.com/allgoals"